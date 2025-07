TRIBUNALE SULMONA: TIRABASSI, “SCRITTA PAGINA IMPORTANTE, FIDUCIA PIENAMENTE RIPAGATA”

SULMONA – “Oggi è stata scritta una pagina davvero importante per Sulmona. Il Governo Meloni, mantenendo fede all’ impegno assunto e ribadito più volte, proprio qui a Sulmona, dal sottosegretario Andrea Delmastro e, poi, a maggio dal ministro Carlo Nordio, ha presentato in Consiglio dei ministri il disegno di legge per la revisione della geografia giudiziaria che prevede la salvaguardia definitiva del Tribunale di Sulmona e degli altri tre Tribunali abruzzesi sub provinciali. Nessun governo fino ad ora lo aveva fatto”.

Così, in una nota, il sindaco si Sulmona Luca Tirabassi.

“La nostra fiducia, fondata ed alimentata da una interlocuzione serrata, è stata pienamente ripagata. Il lavoro, naturalmente, non è finito. Attendiamo, altrettanto fiduciosi, l’approvazione, nelle prossime settimane, della conseguente proroga tecnica, attraverso l’ approvazione dell’ emendamento a firma dei senatori Guido Liris ed Etel Sigismondi, in attesa del completamento dell’iter di approvazione del disegno di legge in Parlamento. Ringrazio il presidente Marco Marsilio e tutti i partiti e parlamentari abruzzesi di maggioranza, per il proficuo impegno profuso in costante sinergia con il Coordinamento dei Sindaci e Presidenti degli Ordini Forensi dei territori interessati”.

“Confido serenamente nel fattivo sostegno dei partiti e parlamentari abruzzesi di minoranza, nella condivisa convinzione che la salvaguardia degli Uffici giudiziari sia uno degli obiettivi prioritari per il presente ed il futuro della nostra città”, conclude.