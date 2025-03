TRIBUNALI A RISCHIO: BAGNAI, “GOVERNO VUOLE SALVARLI, GIA’ PRONTO IL DOCUMENTO DEL MINISTERO”

L’AQUILA – “Il Governo è assolutamente intenzionato a salvare i tribunali abruzzesi e, se sarà necessario, a rifare anche la proroga. Al Ministero c’è già un testo pronto, che coinvolge anche altre Regioni in cui si prevedono aperture”.

Lo scrive in una nota il vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Alberto Bagnai, dopo essere intervenuti alla riunione convocata dal governatore Marco Marsilio all’Aquila con i sindaci di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e i presidenti degli Ordini degli avvocati per affrontare il futuro dei tribunali periferici e le strategie da mettere in campo.

Aggiunge Bagnai: “Contestualmente verrà proposta una legge delega per rivedere la geografia giudiziaria dell’intero Paese. Fatti salvi i quattro tribunali abruzzesi, su cui il Governo si è impegnato, ciò non significa riaprire tutto quanto è stato chiuso. Sarebbe impossibile. Ma riequilibrare è possibile se si trova una soluzione organica, che consideri tutte le esigenze. Quindi occorre fare squadra”.

“La Lega è stato l’unico partito a opporsi a questo e agli altri scellerati provvedimenti del governo Monti che hanno messo in ginocchio l’Italia. Quindi la nostra linea e il nostro impegno non sono in discussione, come prova il fatto che mi sono personalmente fatto carico di presentare e far approvare uno dei tanti emendamenti di proroga che hanno accompagnato questa lunga vicenda, alla quale questa maggioranza e questo Governo si impegnano a trovare una composizione definitiva”.