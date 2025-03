TRIBUNALI A RISCHIO: PARTE LA RACCOLTA FIRME PER SALVARLI. FINA, “SVEGLIAMO MELONI E MARSILIO”

L’AQUILA – Parte la raccolta firme per salvare i tribunali a rischio chiusura, in Abruzzo quelli di Avezzano e Sulmona (L’Aquila), Lanciano e Vasto (Chieti). Lo annuncia con una nota il senatore del Partito democratico Michele Fina.

“Passano giorni e settimane ma della promessa norma per salvare i tribunali abruzzesi non si vede l’ombra. Per questo la nostra battaglia non si ferma e anzi rilanciamo con la raccolta firme di cittadine e cittadini per una petizione popolare”, spiega. “Chiediamo al Governo della Meloni e alla Regione di Marsilio di svegliarsi e dare immediatamente risposta alle legittime rivendicazioni del mondo della Giustizia e dei territori”.

“Dopo la nostra manifestazione davanti al Tribunale di Avezzano del 3 marzo, sono stati in tanti a lanciare appelli agli esponenti di governo nazionale e regionale. I rappresentanti dell’ordine forense, quelli dell’ordine dei commercialisti, le associazioni di categoria, l’associazione giovani avvocati: un coro unanime per spingere il centrodestra a dare una risposta visto che ormai il tempo è scaduto. Con la raccolta firme, che sta registrando un grande consenso, vogliamo dare forza a questo coro unanime e trasversale. Meloni e Marsilio non possono continuare ad ignorare questa giusta e sacrosanta battaglia”.