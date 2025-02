TRIBUNALI ABRUZZESI A RISCHIO: INCONTRO ENTRO FINE MESE, INVIATA UNA LETTERA A MARSILIO

AVEZZANO – Si accelera il confronto sulla salvezza dei Tribunali sub-provinciali della Regione Abruzzo, siti nelle città di Avezzano, Sulmona (Aq), Vasto e Lanciano (Ch). Questa sera, da remoto, i componenti del Coordinamento per la salvaguardia dei quattro fori di giustizia hanno programmato le prossime azioni da compiere, a stretto giro.

È già pronta, infatti, una lettera di richiesta di incontro, indirizzata al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che partirà nei prossimi giorni e che veicola la necessità di avere maggiore sicurezza e chiarezza sul disegno di legge per la salvezza definitiva dei Tribunali.

“Il presidente della Regione – dichiarano i componenti del Coordinamento, guidato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio – sarà al nostro fianco nel sollecitare tutte le forze di Governo, affinché si concretizzi il provvedimento definitivo di riapertura dei presidi di giustizia”. Durante il confronto di questa sera, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Sulmona, Luca Tirabassi, si è detto disponibile ad anticipare al Presidente Marsilio la richiesta di un incontro “in occasione della sua visita nella città ovidiana, in programma per venerdì”. Il Coordinamento ha poi convenuto di riunirsi tra due settimane, per tutti gli aggiornamenti.

“La riunione in presenza e in Abruzzo con il presidente Marsilio sarà fondamentale per tornare a sollecitare tutte le azioni a difesa dei Tribunali. Le nostre preoccupazioni – sostengono i componenti – non sono legate alla volontà del Governo di voler salvare definitivamente le sedi di giustizia, ma a possibili forze e dinamiche esterne che potrebbero rallentare l’iter legislativo. Ancora non abbiamo notizie certe e concrete sul disegno di legge, anticipato e annunciato dal sottosegretario Del Mastro Delle Vedove e dai senatori Liris e Sigismondi: la riunione abruzzese servirà anche a questo scopo: ad avere maggiori tutele”.

Hanno partecipato alla riunione il consigliere comunale Gianluca Presutti, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, l’assessore comunale alla sicurezza Cinzia Basilico, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, Roberto Di Pietro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, il sindaco Filippo Paolini di Lanciano, il presidente Antonio Codagnone dell’Ordine forense di Lanciano, il vicesindaco di Vasto, Felicia Fioravante, Maria Sichetti, presidente dell’Ordine degli avvocati di Vasto e Luca Tirabassi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona.

L’incontro con Marco Marsilio dovrà avvenire entro fine mese: verrà ribadita dal Coordinamento l’urgenza di valutare tutte le azioni da mettere in campo per la salvaguardia, compresa, ove necessario, un’ulteriore proroga tecnica.