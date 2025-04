TRIBUNALI ABRUZZESI: FINA E DI GIROLAMO, “FINALMENTE UNA CONVOCAZIONE, MA TENIAMO ALTA L’ATTENZIONE”

ROMA – “Dalle agenzie di stampa abbiamo appreso che il ministro Carlo Nordio per il prossimo 7 maggio ha convocato il comitato per la salvaguardia dei tribunali abruzzesi. Una convocazione che arriva dopo lunga attesa e forti rimostranze del territorio”.

Lo dichiarano in una nota i senatori abruzzesi Gabriella Di Girolamo, del M5S, Michele Fina, del Pd, che aggiungono: “sarebbe una buona notizia laddove il ministro avesse finalmente intenzione di comunicare ai rappresentanti degli ordini e ai sindaci la definitiva salvezza dei tribunali.

“Siamo tuttavia non poco preoccupati leggendo le parole del presidente dell’ordine di Sulmona che, dopo averla negata per mesi, ora invoca una proroga ‘almeno prima della pausa estiva’: queste le sue parole. Speriamo che sia solo una nuova, l’ennesima, gaffe del presidente Tirabassi e che piuttosto il ministro abbia intenzioni serie e concrete. Auspichiamo che la proroga che noi abbiamo più volte presentato in specifici emendamenti, ogni volta bocciati da maggioranza e Governo, sia questa volta finalmente approvata. Chiediamo, inoltre, che il ministro illustri puntualmente contenuti e tempistiche precise per l’approvazione del disegno di legge per la definitiva salvezza degli uffici giudiziari che dovrà avvenire prima delle prossime elezioni amministrative di maggio, onde evitare annunci che avrebbero solo un significato elettoralistico inaccettabile”.

“Per vigilare in prima persona su questo e al fine di dare un costruttivo e doveroso contributo chiederemo ufficialmente al Guardasigilli di essere presenti alla riunione. Sarà l’occasione per avere chiarezza dal Ministro sulla ufficiosa notizia di presunti testi di legge che prevederebbero la salvezza di un solo tribunale tra i quattro abruzzesi. Una scelta insensata e scellerata: la riunione sarà il luogo più adatto per smentire o confermare tale indiscrezione ovvero per conoscere quale sarà tra i quattro l’unico tribunale che intendono salvare. Siamo certi che la nostra richiesta di partecipazione sarà accolta”, concludono.