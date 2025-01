TRIBUNALI ABRUZZESI: PD, “LA DESTRA SOSTENGA L’EMENDAMENTO FINA”

L’AQUILA – “La posizione del Partito Democratico sulla salvaguardia dei tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano è chiara: chiediamo che in Parlamento sia approvata la proroga e poi subito discussa una definitiva riforma della geografia giudiziaria. Meno chiara e molto ambigua invece la posizione della destra che non ha proposto alcuna norma al Decreto Milleproroghe per rinviare la chiusura degli uffici giudiziari e non ha espresso alcuna concreta posizione pubblica circa la volontà di farlo nel corso del dibattito parlamentare”.

Lo scrive in una nota il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli.

“Ai cittadini di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano, ma anche agli operatori della giustizia di questi territori, assicuriamo tutto il nostro impegno affinché l’emendamento a prima firma del senatore Michele Fina sia approvato con la più ampia convergenza possibile. Se i parlamentari di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e della Lega dovessero tradire il proprio mandato territoriale bocciando l’emendamento che prolunga al 2027 l’apertura di Tribunali e Procure si assumerebbero una gravissima responsabilità dopo tanti anni di battaglie. Facciamo un appello a tutti perché questa resti una vertenza trasversale, senza faziosità politica ma a difesa dell’Abruzzo e degli abruzzesi”, conclude.