TRIBUNALI ABRUZZO: EMENDAMENTO PROROGA APERTURA IN DL PNRR GIUSTIZIA, CON PARERI POSITIVI MINISTERI

L’AQUILA – Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che contiene il ripristino dei tribunali soppressi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, che avrebbero dovuto chiudere i battenti a fine anno, ed ora la palla passa al parlamento.

In questa annosa e difficile partita si inserisce ora l’emendamento al Dl Economia, dei senatori abruzzesi Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Bilancio, e Etel Sigismondi, segretario regionale del partito, che in attesa che il disegno di legge venga approvato, non è detto entro l’anno, prevede che sarà confermata intanto e a scanso di sorprese l’apertura dei quattro tribunali.

All’esito dei febbrili lavori durati fino a notte fonda in commissione Bilancio, l’emendamento non è stato considerato attinente al tema del dl Economia, ovvero “intruso”, ma assicura Liris, sarà inserito in uno dei prossimi decreti in arrivo ad agosto, con ogni probabilità il decreto Pnrr giustizia che sta approdando in consiglio dei Ministri. E quel che conta che l’emendamento in Commissione ha ottenuto il parere positivo sia del Ministero della Giustizia che del Ministero dell’Economia e finanze.

Spiega ad Abruzzoweb lo stesso senatore Liris: “sintetizzando: c’è già il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri sulla revisione della geografia giudiziaria, questo emendamento dice che se questo disegno di legge non sarà approvato entro il 2025, per dare tempo e modo al governo di poterlo mettere a terra, sarà in ogni caso fatta salva la piena funzionalità ed operatività dei quattro tribunali abruzzesi”

Ribadisce Liris, “importante l’aspetto semantico, nell’emendamento, come avvenuto negli anni passati, non si parla più di proroga della chiusura, evenienza che esce definitivamente di scena, ma di proroga dell’apertura”.