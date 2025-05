TRIBUNALI ABRUZZO: GIOVENTU’ NAZIONALE, “IMPEGNO MANTENUTO PER FUTURO PROVINCIA DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “La notizia del salvataggio definitivo dei tribunali di Avezzano e Sulmona rappresenta una vittoria storica per il nostro territorio e per tutti i cittadini abruzzesi. Un risultato che non è frutto del caso, ma della determinazione e dell’impegno concreto di Fratelli d’Italia, del Presidente della Regione Marco Marsilio e dei nostri rappresentanti in Parlamento, che hanno mantenuto la promessa fatta agli elettori”.

Lo scrive, in una nota, Valerio Castellani, presidente Gioventù Nazionale della Provincia dell’Aquila.

“Da anni – aggiunge -, questi presidi di giustizia erano minacciati da una riforma della geografia giudiziaria che avrebbe compromesso l’accesso alla giustizia per migliaia di cittadini. Grazie alla mobilitazione unanime delle istituzioni locali, degli ordini professionali e dei cittadini, e al sostegno costante del Governo Meloni e della Regione Abruzzo, siamo riusciti a fermare questo provvedimento. È necessario un impegno unitario per scongiurare la chiusura e garantire ai cittadini un servizio essenziale”.

“Questo risultato non è solo una vittoria politica, ma una conquista per le generazioni future. Garantire la presenza dei tribunali nei nostri territori significa assicurare ai giovani l’accesso a una giustizia vicina, efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. È un segnale forte che la politica può essere al servizio dei cittadini e non contro di loro”.

“Gioventù Nazionale – Provincia dell’Aquila esprime la sua soddisfazione per questo risultato e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questa battaglia. Continueremo a vigilare affinché la giustizia di prossimità rimanga un diritto inalienabile per tutti i cittadini abruzzesi”, conclude.