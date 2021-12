TRIBUNALI ABRUZZO, MARSILIO: “PRESTO INCONTRO CON MINISTRO CARTABIA”

ROMA – “Un colloquio molto cordiale e costruttivo, la ministra mi ha assicurato che ascolterà con molta attenzione e senza pregiudizi le ragioni del nostro territorio in difesa dei tribunali non provinciali”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che in occasione del tradizionale scambio di auguri al Quirinale ha avuto un colloquio con la ministra Marta Cartabia, la quale ha assicurato “che non appena terminato l’esame della legge di riforma della giustizia, attualmente alle Camere, incontrerà la delegazione abruzzese, come dal presidente richiesto le scorse settimane su mandato dell’assemblea tenutasi ad Avezzano”.