TRIBUNALI ABRUZZO: DISEGNO DI LEGGE CALIENDO E NENCINI PER EVITARE CHIUSURA

ROMA – Un disegno di legge a firma dei senatori Caliendo (primo firmatario) Nencini e altri, contenente Disposizioni in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti punta “a differire di ulteriori 2 anni, dal 15 settembre 2022 al 14 settembre 2024, per le circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti, nonché per le relative sedi distaccate, l’efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n.155/2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie”. E’ quanto si legge in una nota. Nella proposta è prevista anche la copertura economica riguardante le maggiori spese di funzionamento delle sedi, per il biennio 2022-2024.