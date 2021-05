TRIBUNALI ABRUZZO, PEZZOPANE RICEVE SINDACI: “PRIORITARIO EMENDAMENTO SU PROROGA FINO AL 2024”

L’AQUILA – “Siamo in campo per raggiungere un importante risultato per i tribunali d’Abruzzo: ottenere la proroga dei tribunali fino al settembre 2024, due anni in più, per costruire una soluzione definitiva”.

Lo scrive, in una nota, la deputata dem Stefania Pezzopane che, questo pomeriggio, ha ricevuto su delega della Presidente del Gruppo Pd, Debora Serracchiani, la delegazione dei sindaci abruzzesi di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio; Sulmona, Anna Maria Casini; Lanciano, Mario Pupillo, e Vasto, Francesco Menna; oltre al presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. Insieme a loro, anche i presidenti degli Ordini degli Avvocati.

“Ho presentato in tal senso nei tempi giusti un emendamento a mia prima firma al Decreto Riaperture-Proroghe che è stato segnalato dal Gruppo del Partito Democratico tra quelli prioritari, che compaiono nell’elenco pubblicato degli emendamenti segnalati. La segnalazione è fondamentale per essere portato alla discussione delle commissioni competenti. Ringrazio i sindaci ed i Presidenti degli ordini degli avvocati per l’incontro e uniti cerchiamo di portare a casa il risultato”, conclude Pezzopane.