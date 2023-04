PESCARA – “Il governo Meloni ha già prorogato alla data dell’1 gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei Tribunali abruzzesi ed ha all’esame la possibile riapertura degli Uffici giudiziari anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali. È così che si legge nella risposta che ha fornito il vice ministro, Francesco Paolo Sisto, all’interrogazione da me presentata per conoscere quali iniziative il Ministero della Giustizia intenda intraprendere nel corso della legislatura volte a garantire il mantenimento dei presidi giudiziari della regione Abruzzo”.

Così, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che prosegue: “La risposta ci conforta per due ordini di motivi: fa riferimento al parere favorevole del governo su un ordine del giorno, che sarà allegato al decreto sul Pnrr, in cui l’esecutivo si impegna a mantenere gli organici dei tribunali che dovrebbero essere soppressi, per assicurare l’efficiente operatività; inoltre il ministero ha disposto la formazione di gruppi di lavoro per verificare la disponibilità di conciliare l’efficienza del sistema giudiziario con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire ai cittadini, nella consapevolezza che la geografia giudiziaria varata nel 2011 è stata un fallimento”.

“Siamo certi, che questa nuova sensibilità dimostrata da Sisto e dall’intero Governo porterà alla salvaguardia dei nostri Tribunali, perché ben sanno che, diversamente, sarebbe un durissimo colpo al funzionamento della giustizia,alla tenuta socio-economica delle zone interessate, alle comunità, ai presidi territoriali e ai professionisti che lavorano in questi ambiti”, conclude Testa.

Per il senatore abruzzese di Fdi, Etel Sigismondi: “Conferme importanti arrivano oggi dal Governo sulla possibilità di lavorare alla riapertura degli Uffici giudiziari già soppressi. Il vice ministro, Francesco Paolo Sisto, rispondendo all’interrogazione dell’on. Guerino Testa sul destino dei tribunali di prossimità abruzzesi, ha evidenziato come la riforma della geografia giudiziaria non abbia prodotto i risultati attesi”.

“Nella risposta del Governo si legge anche il riferimento all’ordine del giorno approvato recentemente in Senato, e che mi ha visto primo firmatario, in merito alla riapertura delle piante organiche per assicurare ai nostri Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, il personale amministrativo necessario ad un efficiente funzionamento. Segnali significativi, dunque, che ci fanno ben sperare sulla possibilità di mantenere sul territorio dei presidi giudiziari fondamentali e con adeguato personale, e che evidenziano, altresì, l’incisività del lavoro che i parlamentari di Fratelli d’Italia stanno portando avanti, su questo tema, con grande determinazione”, conclude Sigismondi.

Il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, aggiunge: “Quanto affermato oggi dal viceministro, Francesco Paolo Sisto, in risposta all’interrogazione presentata dal deputato, Guerino Testa, sul futuro dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, dimostra ancora una volta l’intenzione del governo Meloni di avviare un percorso serio che segni la svolta per la geografia giudiziaria abruzzese che potrà mettere in salvo i nostri uffici di Giustizia. Intenzioni che sono apparse chiare sin dall’inizio dell’insediamento del nuovo governo, con l’obiettivo di non perdere i fondamentali presidi territoriali e le numerose figure professionali che vi lavorano ed anzi, di potenziare i Tribunali nell’organico come oggi stesso è tornato a ribadire il ministero della Giustizia. Sui risultati finora raggiunti va riconosciuto grande merito ai parlamentari di Fratelli d’Italia, che perseguono il risultato atteso da tutti, collaborando con il governo e attuando tutte le azioni necessarie e di loro competenza”.