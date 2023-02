L’AQUILA – “È stato appena approvato dalla V (Affari Costituzionali) commissione del Senato, in seduta congiunta, l’emendamento al decreto Milleproroghe, da noi presentato, per la proroga dell’apertura dei tribunali provinciali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano, a rischio soppressione. Il documento, seppur con riformulazione, posticipa di un ulteriore anno – al 1 gennaio 2025 – la data di chiusura originariamente indicata”.

Lo rendono noto i senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris.

“Tale provvedimento – spiegano – consente di avere maggior tempo utile a disposizione per continuare a lavorare all’obiettivo di centrare la definitiva soluzione della vicenda. È ancora aperto il confronto con il Ministero per la riapertura delle piante organiche, che necessitano in tutti e quattro i Tribunali di una importante revisione, e sul quale ci riserviamo di presentare ulteriori istanze”.

“L’approvazione odierna – dichiarano – è senza dubbio un primo passo compiuto nell’ambito del percorso intrapreso ad inizio legislatura e che ci vede costantemente impegnati”.

“Un percorso che può beneficiare anche delle rassicurazioni del ministro alla Giustizia, Carlo Nordio – evidenziano i due parlamentari di FdI – sulla volontà di riesaminare l’attuale geografia giudiziaria, particolarmente penalizzante per l’Abruzzo”.

“L’ulteriore proroga rappresenta un segnale di grande attenzione alla complessa tematica dei Tribunali abruzzesi da parte del Governo e per il quale ringraziamo il ministro e il sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove, da sempre impegnato sul riconoscimento del valore della giustizia di prossimità” concludono Sigismondi e Liris.

Per il presidente della Regione, Marco Marsilio, anche lui di FdI: “L’approvazione, da parte delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, dell’emendamento al decreto Milleproroghe per la proroga dell’apertura dei tribunali provinciali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano, a rischio soppressione, rappresenta un importante notizia e un passo avanti verso un passo indietro definitivo contro la paventata chiusura”.

“Il documento approvato posticipa di un ulteriore anno – al primo gennaio 2025 – la data di chiusura originariamente indicata, garantendo il tempo necessario per la definitiva riformulazione del provvedimento che vede anche il giudizio positivo del ministro della Giustizia, Carlo Nordio Un ringraziamento speciale va ai senatori Liris e Sigismondi che hanno presentato e sostenuto questo emendamento, che più volte ho sollecitato, insieme all’intero gruppo di Fratelli d’Italia. Di pari passi procedono anche i solleciti per ridisegnare le piante organiche di questi tribunali e garantire un adeguato numero di dipendenti per svolgere il lavoro quotidiano”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, scrive: “Rivolgo un plauso ai nostri due senatori, Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, per il loro emendamento approvato, quest’oggi, che proroga di un anno l’apertura dei Tribunali provinciali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano. Gli va dato merito di non aver mai mollato la presa su questa tematica ed oggi ne raccogliamo i primi risultati”.

“È evidente come tale proroga consentirà di lavorare con più fiducia e soprattutto con più efficacia ad una soluzione definitiva, anche alla luce delle rassicurazioni che il ministro alla Giustizia, Carlo Nordio, aveva già prospettato al presidente della Regione, Marco Marsilio. Il risultato odierno è l’inizio di un percorso che segna la svolta della geografia giudiziaria abruzzese che potrà mettere in salvo i nostri fondamentali Tribunali”.