TRIBUNALI ABRUZZO, VERRECCHIA (FDI): “INTENZIONI SERIE GOVERNO MELONI, MERITO NOSTRI PARLAMENTARI”

L’AQUILA – “Quanto affermato oggi dal viceministro, Francesco Paolo Sisto, in risposta all’interrogazione presentata dal deputato, Guerino Testa, sul futuro dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, dimostra ancora una volta l’intenzione del governo Meloni di avviare un percorso serio che segni la svolta per la geografia giudiziaria abruzzese che potrà mettere in salvo i nostri uffici di Giustizia”.

Così, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia: “Intenzioni che sono apparse chiare sin dall’inizio dell’insediamento del nuovo governo, con l’obiettivo di non perdere i fondamentali presidi territoriali e le numerose figure professionali che vi lavorano ed anzi, di potenziare i Tribunali nell’organico come oggi stesso è tornato a ribadire il ministero della Giustizia”.

“Sui risultati finora raggiunti va riconosciuto grande merito ai parlamentari di Fratelli d’Italia, che perseguono il risultato atteso da tutti, collaborando con il governo e attuando tutte le azioni necessarie e di loro competenza”, conclude Verrecchia.