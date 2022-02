TRIBUNALI ARUZZO, MARSILIO CONVOCA RIUNIONE CON PARLAMENTARI ARUZZESI

L’AQUILA – In occasione dell’esame nelle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V ( Bilancio) della Camera dei Deputati del decreto c.d. ‘Milleproroghe’ e a seguito della presentazione degli emendamenti volti ad ottenere la proroga per i tribunali di Avezzano Lanciano Sulmona e Vasto, il presidente della Regione Marco Marsilio ha convocato una riunione per il prossimo lunedì 7 febbraio alle ore 17 in videoconferenza.

Parteciperanno i parlamentari abruzzesi, sindaci, presidenti ordini degli avvocati e presidenti province di L’Aquila e Chieti