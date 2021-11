TRIBUNALI: BIANCHI, “BENE INCONTRO SINDACI E ORDINE AVVOCATI E IMPEGNO MARSILIO”

SULMONA – Dopo le passerelle politiche della scorsa campagna elettorale delle amministrative di Sulmona durante la quale ogni esponente parlamentare e di governo PD, 5 Stelle, Lega e Forza Italia si affrettava ad assicurare l’interessamento e la risoluzione per la vertenza della geografia giudiziaria, apprendiamo con soddisfazione dell’esito della riunione di ieri tra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e Sindaci della proficua sintesi del Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio di proseguire nell’azione salvaguardia degli uffici giudiziari facendola uscire dallo stallo parlamentare con la decisione di portarla in prima persona nell’ambito ministeriale alla diretta presenza del Ministro Cartabia al fine di rimuovere i blocchi governativi”.

Lo afferma Elisabetta Bianchi, candidata sindaco di Sulmona di Direzione Sulmona alle ultime elezioni comunali.

“Un’azione che ho personalmente perorato ed auspicato da tempo in ogni assemblea specie dopo la bocciatura reiterata degli emendamenti di proroga. Auspichiamo che l’accordo negoziato livello ministeriale possa vedere la luce quale antefatto necessario per ridisegnare autenticamente la geografia giudiziaria nel territorio regionale adeguandola ai sistemi di collegamento viari e ferroviari in un territorio orograficamente aspro per affrontare poi, risolvendola, la disparità di trattamento tra aree interne e costiere con la grande contraddizione dell’eccessiva prossimità tra gli uffici giudiziari di Chieti e Pescara”.