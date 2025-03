TRIBUNALI: D’ALFONSO, “MARSILIO ORGANIZZA RIUNIONI PER NON DIRE NULLA, CHIUSURA DIETRO L’ANGOLO”

PESCARA – “Il presidente Marco Marsilio poteva organizzare in una sala da tè la riunione odierna sui tribunali d’Abruzzo. D’altronde è stato un ameno incontro ricreativo, senza alcun contenuto né aggiornamento di merito”.

Lo scrive in una nota il deputato Pd Luciano D’Alfonso commentando la riunione svoltasi nel pomeriggio a Palazzo Silone, all’Aquila, sulla vicenda dei tribunali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano.

“Definire la riunione interlocutoria è persino generoso per un presidente di Regione che vanta rapporti preferenziali con il governo centrale ma che non è in grado di portare a casa una proroga, figuriamoci la riforma della geografia giudiziaria – sottolinea D’Alfonso – I parlamentari abruzzesi e le istituzioni regionali per oltre dieci anni hanno garantito la proroga dei tribunali sub-provinciali, solo oggi la filiera di Fratelli d’Italia ovunque al potere è incapace di tutelare territorio e servizi”.

“Un potere sterile, evidentemente, un potere che non è, ovvero che non può. Impotente. Ora, secondo gli impegni assunti da Marsilio, dovremmo attendere novità nelle prossime settimane, ma il tempo è contro di noi e dobbiamo continuare a tenere alta la battaglia in difesa della giustizia di prossimità. Anche per questo ho evitato l’insidia di perdere tempo oggi e mi sono messo subito al lavoro”.

“Già nei prossimi giorni proporremo in Parlamento, con tutti i colleghi disponibili, ulteriori emendamenti per garantire sopravvivenza ai Palazzi di Giustizia di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano vista l’inerzia della destra di governo regionale e nazionale”, conclude D’Alfonso.