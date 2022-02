TRIBUNALI, D’ERAMO (LEGA): “OTTENUTI I SUPPLEMENTARI, ORA TAVOLO OPERATIVO PERMANENTE”

L’AQUILA – “Abbiamo ottenuto la possibilità di giocare i tempi supplementari, ora non dobbiamo sprecarla. È vietato dormire sugli allori, va istituito subito un tavolo tecnico permanente per evitare di dover affrontare nuovamente questo tema con l’acqua alla gola”.

Lo dice il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo a proposito della proroga a tutto il 2023 dell’ accorpamento di alcuni tribunali minori.

“La Lega ha giocato un ruolo di primissimo piano nel raggiungimento di questo obiettivo – dice D’Eramo -: sia alla Camera che al Senato i nostri parlamentari hanno lottato fino in fondo ottenendo un risultato che sembrava insperato. Lavorando sodo e quasi sempre in silenzio. Questo, però, non ci deve distogliere dal vero obiettivo: far sì che gli accorpamenti vengano definitivamente cancellati dal legislatore e i territori vengano salvaguardati. Continueremo a impegnarci in prima linea per questo, come sempre stando accanto alle comunità per risolvere i problemi. Non possiamo permetterci che su temi sensibili come la giustizia si arrivi a un depauperamento dei servizi ai cittadini”.