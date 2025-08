TRIBUNALI: DI PANGRAZIO, “GRANDE LAVORO DI SQUADRA DEI TERRITORI E CONTINUO DIALOGO CON POLITICA”

AVEZZANO – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge sulla Giustizia contenente anche la proroga al primo gennaio 2027 per i tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Nel documento viene anche stanziata la copertura necessaria per il funzionamento degli uffici pari a 1.520.000 euro. La proroga sarà efficace non appena verrà pubblicato il Decreto Legge.

Una notizia accolta con entusiasmo dal primo cittadino di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, “da oltre dieci anni impegnato in prima linea nella battaglia per la salvezza del tribunale di Avezzano insieme a quelli di Sulmona, Lanciano e Vasto”, si legge in una nota.

“Si tratta di un altro puntello importante per arrivare alla salvaguardia definitiva del dei quattro presidi di giustizia della nostra regionale”, commenta il sindaco di Avezzano.

“Un risultato importante per la città di Avezzano per gli altri centri abruzzesi coinvolti raggiunto grazie ad una forte determinazione dei territori, all’unità di intenti e al continuo e positivo dialogo con la politica. Per questo desidero ringraziare il presidente Marco Marsilio che fin da subito si è schierato al nostro fianco e sottolineare l’impegno che hanno profuso i senatori Giudo Liris ed Etel Sigismondi nel perorare la causa. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che in questi anni si sono impegnati per mantenere aperto il Tribunale di Avezzano e gli altri tribunali abruzzesi”.

“Un risultato – aggiunge Di Pangrazio – del quale voglio rendere partecipi anche il presidente del Tribunale di Avezzano e il procuratore della Repubblica con i quali ho condiviso ogni azione e che ringrazio per il loro prezioso ascolto e supporto”. In questa battaglia per la giustizia di prossimità il sindaco di Avezzano ha, infatti, costituito e riunito periodicamente un coordinamento formato dai sindaci e dai presidenti degli ordini forensi delle quattro città abruzzesi coinvolte e dai presidenti della Province di L’Aquila e Chieti che si è continuamente interfacciato con parlamentari e addetti ai lavori”.

“Il tribunale di Avezzano rappresenta un tassello fondamentale per la nostra città, un avamposto di vitale importanza sotto diversi aspetti, non solo in termini di accesso alla giustizia e percezione della sicurezza, visto che all’attività del tribunale è collegata quella della Procura della Repubblica, ma anche in termini socioeconomici: il palazzo rappresenta da sempre un punto di ritrovo, un angolo vivo del centro città. Infine, la presenza delle toghe per Avezzano costituisce da sempre un rilevante indotto economico per la nostra città”, conclude il sindaco.