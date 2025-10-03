TRIBUNALI: D’INCECCO, “UFFICIALE PROROGA AL 2027, ORA AVANTI CON RIFORMA GEOGRAFICA GIUDIZIARIA”

L’AQUILA – “Con l’approvazione in Senato del disegno di legge n. 1660, che converte in legge il Dl 117/2025, diventa ufficiale la proroga fino al primo gennaio 2027 delle attività dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, quattro presìdi fondamentali di giustizia sul territorio”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto.

“Si tratta di un passaggio cruciale – spiega – che mette al riparo, per tutto il 2026, uffici giudiziari di riferimento per i cittadini e per l’efficienza del sistema giudiziario regionale. L’obiettivo adesso è l’approvazione in tempi rapidi del disegno di legge di riforma della geografia giudiziaria, che ha già ricevuto l’ok dal Consiglio dei Ministri, per salvaguardare definitivamente questi tribunali. Solo così si potrà chiudere una volta per tutte un’annosa situazione di incertezza e instabilità”.

“Come Lega – conclude – continueremo a lavorare in Parlamento per assicurare a tutti gli abruzzesi una giustizia più vicina e più efficiente”.