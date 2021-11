TRIBUNALI: MARTINO ANNUNCIA PDL ANTI-CHIUSURA, “ABRUZZO HA SPECIFICITA’ DI CUI TENER CONTO”

L’AQUILA – Un progetto di legge da presentare nelle prossime settimane, per evitare la chiusura, a settembre 2022, dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Ad annunciarlo il deputato di Forza Italia, Antonio Martino, imprenditore pescarese eletto nel collegio dell’Aquila, a seguito di una fitta interlocuzione con il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto

La chiusura che è stata più volte rinviata, e disposta dalla riforma varata dal Governo di Mario Monti nel 2012. Martino ha firmato l’emendamento del deputato abruzzese Andrea Colletti (L’Alternativa C’è) finalizzato a prorogare fino al 2024 l’attività dei tribunali minori abruzzesi, poi dichiarato inammissibile. Bocciato anche l’odg presentato oggi da Colletti.

Da qui l’ulteriore iniziativa legislativa di Martino che poggia, con il sottosegretario Sisto concorde, sulla considerazione che “l’Abruzzo è una regione che ha subito il terremoto, è al 60% montuoso, gli spostamenti in inverno sono problematici, è una regione limitrofa a regioni come la Puglia e Campania, da cui possono svilupparsi infiltrazioni della criminalità organizzata. Da questo punto di vista il Tribunale di vasto, ad esempio, è di vitale importanza, è un presidio di tutela e monitoraggio. L’Abruzzo ha una sua specificità di cui occorre tener conto, per far salvi i suoi Tribunali”.

E aggiunge: “fare giustizia significa fare anche economia, e spesso non viene messo in evidenza questo binomio. Gestire in maniera veloce ed efficiente la giustizia permette di creare le condizioni per fare investimenti economici, e far crescere il territorio, soprattutto ora che il Pnrr sta rilanciando il nostro Paese”.

Un progetto di legge, che metterà in ogni caso alle strette il Parlamento su una vicenda che da troppo tempo fa vivere nell’incertezza gli operatori della giustizia, i giudici e avvocati, e soprattutto i cittadini”.

L’INTERVISTA