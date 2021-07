TRIBUNALI MINORI ABRUZZESI VERSO LA CHIUSURA, EMENDAMENTO DI PROROGA STRALCIATO DAL SENATO

L’AQUILA – Si spegne la speranza di salvare i tribunali minori abruzzesi. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella seduta della scorsa notte, ha stralciato l’emendamento a prima firma di Gianluca Castaldi (M5s), che prorogava di due anni la soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, fino al settembre 2024, con l’obiettivo di evitare un accorpamento e garantire il normale svolgimento anche delle cause penali a lungo termine.

Il senato ha approvato la fiducia al governo con 168 voti favorevoli e 9 contrari, anche se alcuni senatori abruzzesi non hanno partecipato alla votazione.

La notizia è arrivata in diretta Facebook dallo stesso senatore Castaldi, già Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento nel Governo Conte II, e dalla senatrice Gabriella Di Girolamo, grazie a cui l’emendamento aveva anche superato l’ostacolo della copertura economica in commissione Bilancio. Castaldi ha parlato di “abuso di potere” e di “gesto autoritario mai avvenuto”.

Immediata la protesta del mondo delle istituzioni abruzzesi. Bandiera a mezz’asta sul municipio di Lanciano in segno di lutto per “la democrazia parlamentare” offesa da quanto accaduto la scorsa notte in Senato: la proroga dell’apertura dei quattro tribunali abruzzesi (Lanciano, Sulmona, Vasto e Avezzano) è stata stralciata dalla presidente Casellati dopo l’approvazione degli emendamenti, presentati da tutti i partiti. “Atto d’imperio che colpisce a morte la democrazia parlamentare” – sostengono in una nota congiunta il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, che è anche presidente della provincia di Chieti, e Silvana Vassalli, presidente dell’ordine forense frentano.

“La Casellati ha di sua iniziativa stralciato con un atto di imperio l’emendamento di proroga al 2024 dei tribunali abruzzesi, tra cui quello di Lanciano. E’ un fatto di una gravità inaudita che apre una voragine nello Stato di diritto, un gesto irriverente, illogico e antidemocratico che colpisce a morte la democrazia parlamentare e con essa la rappresentanza di interi territori espressa attraverso i parlamentari. I senatori, che all’unanimità si erano espressi per l’emendamento in tutte le commissioni parlamentari, sono stati scavalcati e offesi e con essi i cittadini, i sindaci e tutti coloro che hanno a cuore la Costituzione e il diritto alla giustizia di prossimità. L’emendamento votato all’unanimità, compresi i rappresentanti di Forza Italia il partito della Casellati – si precisa – prevedeva la proroga della funzionalità di quattro tribunali abruzzesi. L’emendamento è stato approvato prima dalle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali, poi discusso e approvato in Commissione Bilancio. Tanti senatori appartenenti ai diversi gruppi parlamentari e rappresentanti dei tanti territori nazionali hanno sostenuto e approvato un emendamento presentato, sostenuto, sottoscritto da tutti i senatori abruzzesi. Purtroppo temiamo che i nostri tribunali saranno definitivamente chiusi a settembre 2022 per volontà a questo punto ascrivibili in maniera chiara alla Casellati, e ai dirigenti ministeriali che hanno fatto muro: una volontà che non è quella dei territori e dei senatori eletti che sono stati mortificati da un atto di cui devono essere ancora spiegati i contorni”.

“Il DdL di iniziativa del Consiglio regionale, comunicato alla presidenza del Senato il 23 settembre 2020, recante ‘ nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero ‘ , approvato all’unanimità nella massima Assise regionale, sarà portato in Commissione da Andrea Ostellari ( Lega ), presidente Commissione Giustizia Senato”, dichiara Simone Angelosante, consigliere regionale e primo firmatario del progetto di legge sulla riorganizzazione dei tribunali.

“La Regione Abruzzo ha la ciambella di salvataggio per i cd. tribunali minori grazie al lavoro meticoloso del Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in Consiglio regionale e grazie al lavoro di squadra con i parlamentari della Lega. La giusta soluzione che ci permetterà di superare le contrarietà tecniche avendo già l’intesa politica”, aggiunge Angelosante.