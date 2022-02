TRIBUNALI “MINORI” ABRUZZO: CHIUSURA RINVIATA A FINE 2023, OK AD EMENDAMENTO AL MILLEPROROGHE

AVEZZANO – Non chiuderanno nell’autunno di quest’anno i tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano come previsto dal riordino della geografia giudiziaria: la soppressione è stata rinviata al dicembre 2023, grazie ad un emendamento al Milleproroghe, accolto dalla commissione alla Camera.

La svolta nella notte, dopo mesi proteste e fitte interlocuzioni con il governo, con il sofferto via libera ad un emendamento con prima firma della deputata del Movimento 5 stelle, Carmela Grippa

Scrive il il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Alle 4 del mattino le commissioni riunite della Camera hanno approvato all’unanimità la proroga per i tribunali abruzzesi fino a tutto il 2023. Qualcosa in meno dei 2 anni richiesti, ma molto di fronte allo spettro della soppressione definitiva che sarebbe scattata a settembre. Non potevo ricevere un regalo migliore per il mio compleanno: ringrazio tutti i parlamentari, a partire da quelli abruzzesi che hanno saputo fare squadra e raccogliere il nostro appello a portare a casa il risultato”.

Commenta Grippa: “Dopo continui e costanti incontri avuti con la ministra Cartabia, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati dei tribunali minori abruzzesi, i sindaci ed infine quello con la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina e la Viceministra Laura Castelli – che ringrazio particolarmente per la copertura economica trovata nel Fondo Speciale parte Corrente accantonamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – durante i quali abbiamo sempre fatto presente i motivi per cui si riteneva necessaria la proroga della chiusura delle sedi dei tribunali già soppresse dalla Geografia giudiziaria, accolgo con favore la proroga al 31 dicembre 2023 dell’emendamento a mia prima firma nonostante avessi chiesto originariamente al 2024″.

“E’ stata una dura battaglia ma alla fine ha vinto la determinazione e l’impegno nei confronti dei nostri cittadini. Questo tempo sarà fondamentale per istituire un tavolo ministeriale per andare a definire insieme con le parti interessate nuovi criteri per le scelte della geografia giudiziaria. Una proroga, tanto attesa, che finalmente è arrivata, ma che ci deve solo far rimanere concentrati sul vero obiettivo: ottenere la loro efficienza anche per i prossimi anni. E’ una soddisfazione questo risultato ottenuto durante la notturna in Commissione, frutto di un lavoro sinergico svolto ai diversi livelli istituzionali e con tutti i colleghi rappresentanti del territorio. In particolare questo risultato lo voglio condividere con i colleghi Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo con i quali da anni lottiamo per perseguire l’obiettivo: tenere aperti i nostri tribunali. Continueremo per rendere strutturale questo principio”, conclude Grippa.

Parla di lavoro di squadrala deputata del Pd, Stefania Pezzopane: “Sono soddisfatta per la proroga delle attività dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano al 31 dicembre 2023. In questo modo e dopo tante battaglie e richieste di incontri al Governo almeno per un altro anno e mezzo i tribunali abruzzesi sono salvaguardati. Non abbiamo accettato mediazioni al ribasso che volevano la chiusura dei tribunali con parziali escamotage. Continua il nostro impegno per la salvaguardia dei tribunali in vista della riforma della geografia giudiziaria. È un grande risultato, di un grande lavoro di squadra. Abbiamo lavorato con tutte le forze di maggioranza. Uscivamo da una brutta disavventura in Senato perché analogo emendamento in Senato era stato prima approvato e poi stralciato dalla Casellati. Qui alla Camera è andata diversamente perché il Governo, che al Senato aveva espresso parere contrario, in questa sede ha espresso parere positivo. Dobbiamo proseguire su questa strada per arrivare presto ad una soluzione definitiva. Ringrazio le colleghe e i colleghi per il lavoro fatto insieme, la Ministra Cartabia per averci ascoltato e la relatrice Torto per aver assecondato la volontà della commissione”.

Commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna: “Una proroga ottenuta per un solo anno, invece dei due richiesti, ma che restituisce fiducia al nostro territorio, dove è particolarmente necessaria la presenza di un presidio di legalità. Un ringraziamento a tutti i parlamentari ed in particolare all’onorevole Carmela Grippa prima firmataria dell’emendamento. Una buona notizia che arriva a pochi giorni dall’approvazione all’unanimità il documento portato in Consiglio comunale a difesa e tutela del nostro Tribunale e di tutti quelli abruzzesi in soppressione”.

“La decisione adottata dalle Commissioni Parlamentari Bilancio e Affari Costituzionali della Camera dei Deputati scaturisce all’esito di una costante azione di sensibilizzazione e di una non facile iniziativa di mediazione con il Ministero della Giustizia condotta insieme ai Sindaci di Avezzano, Lanciano e Vasto, ai Sindaci del territorio peligno, al Presidente della Provincia di L’Aquila, ai Presidenti dei Consigli degli ordini forensi, ai Parlamentari abruzzesi e al Presidente della Giunta Regionale”, commenta il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero. “Ringrazio vivamente la relatrice del decreto Milleproroghe ed autrice dell’emendamento approvato, On. Daniela Torto. Ringrazio, altresì, i Parlamentari abruzzesi che, agendo in sinergia, hanno operato una efficace e determinante azione di persuasione sul Governo e sui colleghi delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali. Nella fiduciosa attesa che l’emendamento approvato in sede di commissione parlamentare venga confermato dal voto in aula, non posso esimermi dal prendere atto che le forze politiche e le rappresentanze parlamentari hanno mantenuto fede agli impegni assunti nel corso della recente campagna elettorale”.

“Il tema della giustizia è per noi fondamentale, questa stata una sfida importantissima per il territorio e la sua economia.” È il primo commento della Consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino, di Vasto, dopo la notizia della proroga al dicembre 2023 sulla chiusura dei tribunali, ed aggiunge: “Fortunatamente con sinergia e lavoro abbiamo superato l’impasse che si è creata. Non posso che congratularmi con i Parlamentari della Lega e con il nostro coordinatore regionale Luigi D’Eramo che hanno difeso i presidi di Giustizia, e che sono stati promotori di molte iniziative e hanno saputo far sintesi tra molte istanze.” E conclude: “Ora abbiamo del tempo ragionevole per convocare un tavolo con il Ministero della Giustizia sulla geografia giudiziaria al fine di convertire la proroga in un provvedimento definitivo, con criteri nuovi e compatibili con il nostro territorio”.

Precisa il deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro: “La proroga è di due anni. Ciò significa che il legislatore non esclude di estendere la proroga fino al 2024. Non si tratta solo di aver guadagnato tempo, ma di inserire finalmente il caso Abruzzo all’interno della complessiva revisione della geografia giudiziaria italiana. Ci siamo fatti ascoltare, abbiamo battuto i pugni sul tavolo, ma soprattutto abbiamo convinto grazie all’unità di lavoro con sindaci, ordini e territorio”.

“La proroga alla chiusura a fine 2023 dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano è la notizia attesa da tutto il territorio, un risultato importante che premia un lavoro di interlocuzione e confronto che ha visto il Partito Democratico in prima linea, sul territorio e attraverso i suoi rappresentanti al governo e in Parlamento”: lo dichiara Elisabetta Merlino, vicesegretaria e responsabile Giustizia del Pd Abruzzo.

Merlino sottolinea che “si tratta naturalmente di un primo passo che ci dà respiro e possibilità per lavorare una soluzione che vada oltre il semplice rinvio. Il servizio reso dai tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano ai cittadini e al territorio dovrà essere riconosciuto strutturalmente, perché di questi presidi è stata ampiamente dimostrata la centralità e l’efficienza. La loro chiusura, lungi dal costituire un risparmio, determinerebbe un impoverimento complessivo che non è accettabile. Il fronte unitario che si è costituito in questi mesi, che al lavoro comune delle forze politiche ha unito la pressione esercitata tra gli altri dagli avvocati e dalla cittadinanza, deve continuare a battersi e a lavorare. Il Pd assicura in questo senso il suo impegno e il suo apporto”.

“I tribunali abruzzesi sono salvi fino al primo gennaio 2024: all’approvazione dell’emendamento sulla proroga della chiusura si è arrivati grazie a un grande lavoro di squadra”.

Così il coordinatore provinciale della Lega dell’Aquila, Tiziano Genovesi, commenta la proroga, arrivata questa notte, che prevede di differire di un altro anno la chiusura dei quattro tribunali abruzzesi che non insistono nei capoluoghi di provincia: Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto.

“Siamo arrivati ad ottenere un risultato importantissimo grazie a una unione di intenti senza precedenti, la Lega segue da anni la questione della salvaguardia dei presìdi di giustizia e ha lottato da sempre per garantirne la giusta presenza sui territori”, aggiunge Genovesi.

Il coordinatore del Carroccio ringrazia il deputato della Lega Luigi D’Eramo, “da anni in prima linea in questa battaglia”, per il grande impegno profuso per arrivare a un risultato così importante. Genovesi ringrazia poi tutti i parlamentari abruzzesi, che hanno lavorato in sinergia per l’obiettivo e in particolare i deputati della Lega Antonio Zennaro e Giuseppe Bellachioma e il senatore Alberto Bagnai.

“È importante in questo momento revisionare e aggiornare il modello della geografia giudiziaria, ma bisogna farlo senza penalizzare intere realtà: i nostri tribunali non si toccano”, conclude.

Commenta la senatrice di Sulmona Gabriella Di Girolamo, M5s: Stanotte sono stata in costante contatto con la Camera dei Deputati e sono estremamente soddisfatta per la notizia della conferma di una proroga finalizzata a lasciare aperti i tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, per la quale ci sarebbe accordo con il Governo. Dispiace che il testo dell’emendamento che porta la prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Grippa, che ho sostenuto in questo ultimo sforzo e che ringrazio, sia stato riformulato riducendo la proroga da 24 a 15 mesi.Questo tempo deve essere utilizzato per modificare i criteri stabiliti dalla riforma della geografia giudiziaria che ha portato alla soppressione dei tribunali cosiddetti “minori”. L’obiettivo è quello di mantenere in attività questi presidi territoriali di giustizia e legalità, fondamentali anche per non desertificare ulteriormente i territori interni, sottraendo servizi ai cittadini che ci vivono. Da oggi stesso si inizia a lavorare per una soluzione definitiva che mantenga aperti i tribunali abruzzesi”.

Il consigliere comunale di Azione di Lanciano, Giacinto Verna, e il coordinatore cittadino di Vasto, Gaetano Fuiano, esprimono “soddisfazione per la proroga assegnata ai tribunali subprovinciali abruzzesi, che continueranno ad operare fino al 31 dicembre 2023 grazie a un emendamento presentato dai parlamentari abruzzesi e approvato in commissione Bilancio.

Dobbiamo lavorare adesso a una soluzione definitiva che, attraverso la rivisitazione della geografia giudiziaria regionale, garantisca l’attività a tempo indeterminato dei tribunali di Lanciano e Vasto, come di quelli di Avezzano e Sulmona. Dobbiamo continuare a unire le forze di tutti i territori interessati e coinvolgere la politica ad ogni livello: è questa la strategia che fino a oggi si è rivelata vincente, ed è la strada che va percorsa con ancora più forza e determinazione”.