TRIBUNALI MINORI ABRUZZO, COLLETTI: “CAMERA BOCCIA ODG SU PROROGA AL 2024”

PESCARA – “L’aula della Camera ha bocciato l’ordine del giorno finalizzato a scongiurare la chiusura dei tribunali minori abruzzesi, e cioè quelli di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Nonostante l’incontro che si è svolto lunedì ad Avezzano, al quale hanno partecipato tutti i partiti, quegli stessi partiti oggi, ad eccezione di Fratelli d’Italia, hanno votato contro, nonostante a parole si definissero favorevoli alla proroga”.

Lo afferma il deputato abruzzese Andrea Colletti (Alternativa), che di recente ha presentato un altro ordine del giorno, poi bocciato, e un analogo emendamento al decreto legge 30 settembre 2021, n.132, poi dichiarato inammissibile.

“Come già avvenuto due settimane fa per il mio ordine del giorno finalizzato a prorogare fino al 2024 l’attività dei quattro tribunali – dice il deputato – anche questo ordine del giorno è stato bocciato dalla maggioranza parlamentare che esprime questo Governo. §2 l’ennesima dimostrazione di come nessun gruppo di maggioranza, al di là delle dichiarazioni di facciata, abbia intenzione di fare nulla per questi quattro presidi”.

“A nulla è servito l’incontro che si è svolto lunedì ad Avezzano, alla presenza dei parlamentari abruzzesi di tutti i partiti. Come ho già detto in più occasioni, le conseguenze socioeconomiche della chiusura dei tribunali saranno pesantissime. A pagare le conseguenze delle scelte di questa maggioranza di Governo – conclude Colletti – saranno i territori”.