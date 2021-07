AVEZZANO – Verrà discusso oggi in commissione giustizia al Senato l’emendamento per evitare l chiusura dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto a settembre 2024, invece che a settembre 2022.

A pesare è stato quattro giorni fa il parere negativo del ministro della Giustizia, Marta Cartabia in quanto non ci sarebbe la copertura economica. Slittamento previsto in un emendamento che aveva avuto il via libera dalle commissioni del Senato.

Alta resta la tensione in Abruzzo: schierati senza se e senza ma contro la chiusura, sindaci, ordini degli avvocati, vescovi e sindacati. Previsto senza proroga una forte mobilitazione con tanto di manifestazione a Roma a settembre.