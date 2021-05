TRIBUNALI MINORI ABRUZZO: MANIFESTAZIONI PER CHIEDERE PROROGA CHIUSURA

AVEZZANO – Una manifestazione davanti ai presidi, nel rispetto delle norme anticovid, per salvaguardare i tribunali minori abruzzesi.

La Marsica questa mattina scende in piazza, in un evento simbolico, davanti al tribunale di Avezzano per salvare il palazzo di giustizia. La manifestazione, in programma alle 11, è volta a tutelare i tribunali minori e le rispettive procure della Repubblica di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Fopo la trasferta congiunta nella Capitale, dove i gruppi politici hanno assicurato sostegno alla causa, il sindaco Gianni Di Pangrazio, d’intesa con il presidente dell’ordine degli avvocati, Franco Colucci, chiama i colleghi del circondario marsicano, con la fascia tricolore, i parlamentari, i Consiglieri regionali e gli esponenti e rappresentanti di enti pubblici e privati della Marsica e Provincia.

Alle 11 l’appuntamento davanti al palazzo di Giustizia, seguito dal saluto d’accoglienza del presidente del consiglio dell’ordine forense. Ci sarà poi l’intervento del primo cittadino e quello dei parlamentari presenti.

A mezzogiorno l’evento terminerà con l’impegno a sostenere le istanze di salvaguardia dei tribunali in ogni sede istituzionale e politica. All’appuntamento parteciperanno i consiglieri regionali della circoscrizione elettorale, nonché gli esponenti e i rappresentanti di enti pubblici e privati della Marsica e della Provincia.