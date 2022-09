TRIBUNALI MINORI, ANGELOSANTE, “PIENA DISPONIBILTA’ DA FORZA ITALIA A SOSTENERE LEGGE REGIONALE”

L’AQUILA – “Piena disponibilità da parte di Forza Italia nell’assumere un impegno pubblico nei confronti degli elettori abruzzesi circa la richiesta avanzata dagli avvocati del Foro di Avezzano riguardo i cd. ‘ tribunali minori ‘, ovvero, non provinciali “.

Lo dichiara Simone Angelosante, candidato alla Camera dei deputati e consigliere regionale, che è ben a conoscenza della querelle sui presidi di giustizia:

“Siamo a favore di un nuovo disegno della geografia giudiziaria che tuteli i territori così come previsto dalla nostra Costituzione; a testimonianza dell’impegno profuso dalla mia persona e dal Consiglio regionale, sottolineo di essere stato il primo firmatario del Ddl di iniziativa dell’Assise regionale, comunicato alla presidenza del Senato il 23 settembre 2020, recante ‘Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero’ . La Regione Abruzzo ha lavorato per dare una ciambella di salvataggio per i cd. tribunali minori grazie al lavoro meticoloso di maggioranza e opposizione ” conclude Angelosante.

