TRIBUNALI MINORI, BOCCHINO: “VASTO MANTIENE IL SUO UFFICIO GIUDIZIARIO COME PROMESSO”

L’AQUILA – “Lo avevamo annunciato che la Lega si sarebbe giocata fino all’ultimo asso per assicurare il presidio giudiziario di Vasto e così è stato; ieri, grazie ad un emendamento Lega al Dl Reclutamento approvato in commissione Giustizia, vengono mantenute le sezioni distaccate dei Tribunali dell’Aquila e di Chieti”.

Ad affermarlo in una nota Sabrina Bocchino, portavoce regionale del Carroccio e consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, che prosegue:

“Una vittoria trasversale per il nostro territorio conseguita grazie all’impegno degli esponenti delle varie forze politiche, dal regionale al nazionale, che deve far riflettere sull’inutilità del civismo: per raggiungere traguardi a tutela della cittadinanza si necessita di rappresentanze parlamentari affidabili, serie e concrete ” chiosa la consigliera regionale di Vasto.

“La geografia giudiziaria rimane immutata fino al 2024, un sospiro di sollievo per la comunità che l’onore di rappresentare e, quindi, di tutelare ” aggiunge Simone Angelosante (Lega), sindaco di Ovindoli e consigliere regionale “Sono fiero che la Marsica manterrà l’ufficio giudiziario di Avezzano; sono stato il primo firmatario del progetto di legge presentato in Consiglio regionale sulla organizzazione dei tribunali minori in Abruzzo e, successivamente, approvato all’unanimità. Ritengo, adesso, sia urgente e prioritario che il Parlamento esamini e voti il progetto di legge alle Camere della Regione Abruzzo approvato all’unanimità, solo con tale approvazione verrà definitivamente archiviata ogni sciagurata ipotesi di futura chiusura dei tribunali definiti ‘ minori ‘ ma che tali non sono se si valuta la mole dei procedimenti processati. La giustizia è un diritto fondamentale al pari della salute”.

Dello stesso parere Antonietta La Porta (Lega) sul tribunale di Sulmona:”Il presidio giudiziario della Valle Peligna è strategico e fondamentale per la conformazione del territorio delle nostre aree interne al confine con il Molise. Inoltre, il tribunale di Sulmona con il supercarcere e con la scuola di formazione rappresenta un ‘Polo della Giustizia’ fra i più importanti del nostro paese. Su questo Polo, come Lega, stiamo vigilando e stiamo lavorando per rinforzarlo”, conclude La Porta.