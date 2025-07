TRIBUNALI MINORI: DI PANGRAZIO, “SI RESPIRA ARIA DI CONCRETEZZA, NON CI SONO PIU’ SCUSE”

AVEZZANO – “È stato il presidente della Regione, Marco Marsilio, a telefonarmi oggi pomeriggio e a confermarmi la notizia tanto attesa: il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge per la riforma della Geografia giudiziaria, che apre le porte alla stabilizzazione definitiva dei quattro tribunali sub-provinciali dell’Abruzzo. A mia volta, ho immediatamente informato il procuratore capo, il presidente del Tribunale e il presidente dell’Ordine degli avvocati: mi sento di esprimere la piena soddisfazione per questo splendido risultato raggiunto, che fa bene ai nostri territori: un’ottima notizia per il futuro delle nostre comunità. Finalmente, si respira aria di concretezza”.

Così, in una nota, il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio che parla di “una giornata memorabile per tutte le città coinvolte e per il Coordinamento che, da oltre10 anni, porta avanti una battaglia di territorio, per la salvaguardia della giustizia di prossimità”.

“Il segnale del cambio di passo c’era – afferma il sindaco, che ha sentito già telefonicamente i suoi colleghi amministratori – e questa concretizzazione arriva dopo un lavoro di condivisione e sinergia portato avanti con il presidente Marsilio, che ringrazio e che ha fatto da ponte con le forze di Governo. Ringrazio anche il ministro Carlo Nordio per la sua coerenza e sensibilità: ascoltando le nostre istanze, ha capito la strategicità dei nostri presidi”.

“Ora vista l’impronta chiara e netta del Governo sulla vicenda dei tribunali, non ci sono più scuse: vengano implementate le piante organiche con l’invio delle risorse amministrative necessarie. Comincia adesso l’iter del disegno di legge in Parlamento: auspico che tutte le forze parlamentari sposino appieno le istanze della nostra battaglia e che, alla fine, ci diano ragione. Un grazie da Avezzano e dalla Marsica a tutti coloro che hanno contribuito, in questi lunghi anni, al raggiungimento di una meta così importante per le nostre comunità”, conclude.