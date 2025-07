TRIBUNALI MINORI: D’INCECCO E BOCCHINO (LEGA), “ALTRA PROMESSA MANTENUTA DAL GOVERNO”

L’AQUILA – “Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge di riordino della geografia giudiziaria, si compie un passo importante a tutela della giustizia di prossimità, rendendola davvero più vicina ai cittadini”.

Lo dichiarano, in una nota, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, e Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale del partito, esprimendo soddisfazione per il provvedimento che ora approderà in Parlamento e porterà alla stabilizzazione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

“Il Governo – sottolineano – ha dato un segnale chiaro, mantenendo le promesse fatte ai sindaci, agli ordini forensi e ai cittadini. I nostri tribunali meritano continuità, attenzione e rispetto. Questa è la vittoria della buona politica: quella che ascolta i territori e lavora per risolvere i problemi. Un sentito ringraziamento al Sottosegretario Andrea Ostellari che, in occasione della sua recente visita in Abruzzo, ha confermato l’impegno suo e dell’intero Esecutivo a salvaguardare in via definitiva i nostri presìdi di giustizia”.

“La Lega e il Governo dimostrano ancora una volta di mantenere gli impegni presi”, concludono.