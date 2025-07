TRIBUNALI MINORI: FORZA ITALIA, “MANTENUTO IMPEGNO, ORA AVANTI IN PARLAMENTO”

L’AQUILA – “Con l’approvazione odierna in Consiglio dei Ministri del disegno di legge per la stabilizzazione dei tribunali sub-provinciali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano siamo riusciti a mantenere un impegno preciso e puntuale di Forza Italia: salvare quei presidi di legalità e impedirne la chiusura. Ora la discussione si sposta in Parlamento e gli Azzurri, con i nostri parlamentari in prima fila, garantirà il massimo impegno per far sì che la riforma diventi rapidamente legge”.

È il commento del Gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Abruzzo con il capogruppo Emiliano Di Matteo.

“Il nostro ringraziamento va innanzitutto – hanno aggiunto i consiglieri – al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto per aver dato forma e sostegno a una battaglia che Forza Italia porta avanti da anni: impedire la chiusura dei cosiddetti tribunali minori che non sono semplicemente i luoghi deputati all’esercizio della giustizia e alla difesa dei diritti dei cittadini, ma sono anche una parte fondamentale del tessuto economico delle nostre aree interne, determinano e alimentano un indotto essenziale per il nostro Abruzzo al quale non possiamo né dobbiamo rinunciare”.

“Ovviamente il ringraziamento va anche all’impegno garantito a Roma dal presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, segretario regionale Fi Abruzzo, da sempre in prima linea per la difesa di quei presidi con il presidente della giunta regionale Marco Marsilio“, conclude.