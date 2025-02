TRIBUNALI MINORI: GRATTERI, “UNIRE LANCIANO, VASTO E LARINO PER RAZIONALIZZARE RISORSE”

CHIETI – Unire i tribunali di Lanciano, Vasto (Chieti) e Larino, in Molise, tra quelli a rischio chiusura. E’ la proposta lanciata dal procuratore Nicola Gratteri.

“Bisogna razionalizzare le risorse. Ho fatto l’esempio di Larino, Lanciano e Vasto che sono tre tribunali vicini e da tre tribunali se ne può fare uno”: queste le parole di Gratteri a Campobasso per un incontro con gli studenti del convitto nazionale Mario Pagano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono delle sue ripetute affermazioni sul futuro dei tre tribunali di Abruzzo e Molise.

“Non ce l’ho con un singolo tribunale – aggiunge – ma dico che non possiamo più permetterci il lusso di avere per ogni Procura un procuratore e un sostituto, un procuratore e due sostituti. Questo è il senso del mio intervento – conclude – e non che bisogna chiudere Larino o Vasto o Lanciano. Però la geografia giudiziaria va rivista”.