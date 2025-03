TRIBUNALI MINORI: IL SIT-IN AD AVEZZANO, “NO ALLA CHIUSURA DEI PRESIDI DI GIUSTIZIA”

AVEZZANO – “No alla chiusura dei tribunali minori”: è andato in scena stamattina il sit-in davanti al palazzo di giustizia di Avezzano (L’Aquila), a rischio insieme a quelli di Sulmona, Lanciano e Vasto.

“Abbiamo chiamato questa mobilitazione per riaccendere l’attenzione del territorio su una vicenda che appare sottovalutata nel dibattito pubblico”, dicono i senatori Gabriella Di Girolamo del Movimento 5 Stelle e Michele Fina del Partito democrarico, promotori dell’iniziativa, “in Parlamento le nostre proposte di proroga presentate in sede di conversione del Decreto Milleproroghe sono state bocciate dal Governo. Stessa sorte hanno i nostri disegni di legge per la riapertura definitiva dei tribunali abruzzesi”.

E ancora: “Allo stesso tempo la maggioranza parlamentare ritarda nel presentare la più volte promessa legge per la riforma giudiziaria. Davanti a questo empasse l’unica cosa certa è che i tribunali di Avezzano, Sulmona Lanciano e Vasto chiuderanno al 31 dicembre prossimo. Possono i nostri territori permettersi un taglio tanto traumatico di un servizio essenziale come la giustizia? Noi crediamo con tutte le nostre forze di no e per questo siamo qui”.

Presente anche il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, coordinatore del Comitato a difesa dei tribunali sub-provinciali: “Ho scelto di partecipare a questa iniziativa che vuole raccogliere la voce del territorio che ancora una volta dice con forza no alla chiusura del nostro tribunale. Mi fido della stretta di mano del sottosegretario Delmastro, tuttavia il rischio di un inciampo che sarebbe fatale è sempre dietro l’angolo. Per questo avrei preferito una proroga, che ci avrebbe lasciato certamente più sereni. Bisogna tenere il tema in agenda. Farlo sentire una priorità assoluta”.

Il 10 marzo si terrà il tavolo di confronto istituzionale chiesto proprio da Di Pangrazio e convocato dal governatore Marco Marsilio. “Un incontro strategico e importante – commenta Di Pangrazio – per delineare azioni concrete a tutela dei tribunali abruzzesi sub provinciali. In quella riunione, nel ribadire la fiducia nella volontà del Governo e l’opportunità di una definizione definitiva della riapertura, chiederemo al presidente di aiutarci a chiedere la proroga per evitare ogni rischio”.

Presenti, tra gli altri, il presidente dell’Ordine degli avvocati Roberto Di Pietro e quello dell’associazione giovani avvocati Aiga Pierpaolo Paciotti, ma anche il magistrato Mario Cervellino in rappresentanza del presidente del Tribunale. Poi ancora i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci, Antonio Di Marco e Sandro Mariani, il segretario generale della Cgil Francesco Marrelli, il consigliere provinciale del Pd Calvino Cotturone e il segretario provinciale del M5S Attilio D’Andrea. Presenti anche i sindaci di Aielli, Opi, San Vincenzo Valle Roveto, Collarmele e Luco dei Marsi.