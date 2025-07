TRIBUNALI MINORI: LIRIS, “GRAZIE A GOVERNO PROMESSA MANTENUTA, ORA SOSTEGNO PERCORSO SEGNATO”

ROMA – “Promessa mantenuta: oggi in Consiglio dei Ministri è stato approvato il disegno di legge che prevede la riapertura dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano, Vasto”.

Lo ha detto il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, intervenendo in Aula per ringraziare il Governo.

Nelle more del completamento dell’iter parlamentare, intanto, sarà garantita la proroga dell’attività dei tribunali grazie a un emendamento già presentato dallo stesso Liris e dal senatore Etel Sigismondi, segretario FdI Abruzzo, che consentirà di mantenere aperte le sedi fino all’entrata in vigore della nuova legge.

“Un risultato raggiunto grazie all’azione congiunta dei parlamentari abruzzesi di maggioranza, del presidente della Regione Marco Marsilio, del ministro Carlo Nordio, del sottosegretario Andrea Delmastro, del viceministro Francesco Paolo Sisto, del sottosegretario Andrea Ostellari e dei funzionari di Via Arenula, degli Ordini degli avvocati e dei sindaci delle città interessate”, ha aggiunto Liris.

