TRIBUNALI MINORI, MARSILIO: “RIPROPOSTO DDL PER SALVAGUARDIA UFFICI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “La salvaguardia dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Vasto e Sulmona rimane una delle priorità che il governo regionale presieduto dal presidente Marco Marsilio sta perseguendo sin dal suo insediamento”.

È quanto si legge in una nota della Regione nella quale viene spiegato: “L’avvio imminente della nuova legislatura ha comportato la decadenza dei disegni di legge precedentemente presentati in Parlamento, tra cui il progetto di legge d’iniziativa del Consiglio regionale d’Abruzzo ‘Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero’, approvato nella seduta del 15 settembre 2020”.

“A seguito di questa decadenza il presidente Marsilio quest’oggi ha inviato formale richiesta al Consiglio regionale affinché il progetto di legge venga ripresentato al nuovo Parlamento. Il presidente Marsilio a breve coinvolgerà anche i neoparlamentari perché sostengano l’iniziativa della Regione Abruzzo, tesa a garantire importanti uffici di prossimità in tutto il territorio regionale ed evitare scompensi e disagi per chi deve recarsi in tribunale”, conclude la nota.