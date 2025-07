ROMA – “Come promesso dal ministro Carlo Nordio nell’incontro dello scorso maggio al Ministero della Giustizia, alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti degli Ordini forensi di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, il Governo ha mantenuto gli impegni: il disegno di legge per la stabilizzazione definitiva dei tribunali sub-provinciali è stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri. Ora la palla passa al Parlamento, dove auspichiamo una rapida approvazione, con il sostegno di tutte le forze politiche”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, dopo aver appreso degli esiti della riunione del Consiglio dei Ministri, esprimendo soddisfazione per “una dimostrazione di coerenza, serietà e attenzione da parte del Governo e della maggioranza di centrodestra verso il territorio abruzzese e il principio della giustizia di prossimità”.

Marsilio ricorda anche che, “nelle more del completamento dell’iter parlamentare, sarà garantita la proroga dell’attività dei tribunali grazie a un emendamento già presentato dai senatori abruzzesi Guido Liris ed Etel Sigismondi, che consentirà di mantenere aperte le sedi fino all’entrata in vigore della nuova legge”.

“Confidiamo che in Parlamento, accanto ai voti della maggioranza, si aggiungano anche quelli degli esponenti delle opposizioni, soprattutto di quei partiti e rappresentanti che da mesi si dicono preoccupati per le sorti dei tribunali. Oggi il Governo Meloni gli ha offerto la possibilità di dimostrarlo con i fatti e non solo con le dichiarazioni sulla stampa”, conclude.

In una nota congiunta i parlamentari abruzzesi di FdI Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa dichiarano: “Ottime notizie per l’Abruzzo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il disegno di legge per il riordino della geografia giudiziaria, che sancisce la definitiva stabilizzazione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Si tratta di un provvedimento atteso da anni, che testimonia ancora una volta come il governo guidato da Giorgia Meloni mantenga gli impegni presi con i cittadini abruzzesi”.

“Il percorso intrapreso è esattamente quello annunciato durante l’incontro da noi promosso lo scorso novembre, quando il sottosegretario Andrea Delmastro ha incontrato il coordinamento dei sindaci e dei presidenti degli Ordini forensi, e successivamente ribadito a maggio nella riunione con il ministro della Giustizia Carlo Nordio: da un lato, la proroga del funzionamento dei tribunali per garantirne la continuità operativa; dall’altro, un disegno di legge di iniziativa governativa per sancire la definitiva salvezza dei nostri tribunali sub-provinciali. Come parlamentari abruzzesi, sin dal primo giorno della legislatura abbiamo lavorato in sinergia con il Governo Meloni, il ministro Nordio, il sottosegretario Delmastro e il presidente della Regione Marco Marsilio per raggiungere questo storico traguardo”.

“È bene sottolineare che mai, fino a oggi, un governo aveva adottato un proprio provvedimento legislativo per la salvaguardia dei nostri tribunali. I fatti smentiscono le polemiche sollevate dai parlamentari dell’opposizione, che fino a pochi giorni fa mettevano in dubbio l’efficacia del nostro operato e la correttezza del percorso intrapreso. È opportuno ricordare che, nei periodi in cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle erano al Governo, non sono mai riusciti a mettere in campo atti concreti per garantire il salvataggio definitivo dei tribunali abruzzesi, limitandosi alle semplici proroghe annuali. Eppure, in questi anni, hanno avuto anche la presunzione di criticare il nostro lavoro. Oggi, con il governo Meloni e Fratelli d’Italia, gli impegni assunti con il territorio vengono mantenuti grazie all’avvio dell’iter per il salvataggio definitivo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto”.

“Ora auspichiamo che tutte le forze parlamentari collaborino per garantire un iter rapido, affinché il disegno di legge venga approvato nel più breve tempo possibile”, concludono.

Per il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, si tratta di “un impegno assunto dal centrodestra, con a capo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che insieme ai nostri parlamentari abruzzesi ha seguito con determinazione ogni fase della vicenda”.

“L’inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge sulla modifica della geografia giudiziaria e l approvazione oggi in Consiglio dei Ministri, dimostrano la coerenza con gli impegni assunti dal governo Meloni, dal ministro Carlo Nordio e dal sottosegretario Andrea Del Mastro. È solo grazie alla serietà e alla concretezza dei partiti di centrodestra che si raggiunge la definitiva salvaguardia dei tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Dalla sinistra abbiamo ascoltato solo chiacchiere. Dal centrodestra arrivano, come sempre, i fatti. La salvezza di ciò che sembrava impossibile ora è realtà, come abbiamo sempre sostenuto”, conclude Verrecchia.