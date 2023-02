TRIBUNALI MINORI: PAGANO (FORZA ITALIA), “CI BATTIAMO SEMPRE PER I PRESIDI DI LEGALITA'”

PESCARA – Forza Italia porta avanti da sempre, in Parlamento e al Governo, una discussione serrata per garantire ai nostri territori la presenza costante di presidi di legalità. Ecco perché siamo molto soddisfatti per l’approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe per il rinvio della chiusura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto”.

E’ quanto scrive, in una nota, Nazario Pagano, deputato di Fi e presidente della I Commissione Affari Costituzionali alla Camera.

“Il mio ringraziamento va al Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che ha seguito costantemente la questione già sotto il Governo Draghi, e allo stesso Ministro Carlo Nordio, che ho incontrato personalmente sottoponendogli la vicenda e che ha creato le condizioni per la proroga, nell’attesa della riorganizzazione generale dei Palazzi di Giustizia. La nuova geografia giudiziaria non potrà certo non tenere conto che la chiusura ingiustificata di questi presidi si ripercuoterebbe negativamente sul tessuto sociale delle nostre comunità” conclude Pagano.