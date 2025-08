TRIBUNALI MINORI: PROROGA AL PRIMO GENNAIO 2027, “RISPETTATI GLI IMPEGNI”

L’AQUILA – Il Consiglio dei Ministri nella riunione di oggi ha approvato il Decreto Legge sulla Giustizia, dove all’articolo 6, comma 5, è contenuta la proroga al 1° gennaio 2027 dei cosiddetti tribunali non provinciali (Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano). Nel successivo comma viene anche stanziata la copertura necessaria per il funzionamento degli uffici pari a 1.520.000 euro. La proroga sarà efficace non appena verrà pubblicato il Decreto Legge.

“È arrivato un annuncio importante che conferma che la linea è quella: la soluzione sarà trovata. Mentre la sinistra faceva arretrare la presenza dello Stato, noi abbiamo finalmente stabilizzato i quattro tribunali abruzzesi e oggi nel decreto Pnrr andrà anche la richiesta di

far calendarizzare fin da subito le udienze in questi tribunali ormai stabilizzati”, ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, parlando a margine dell’ inaugurazione dei locali che ospiteranno di nuovo l’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila e del destino dei quattro tribunali abruzzesi considerati minori che secondo la riforma sarebbero dovuti essere accorpati. Si tratta dei presidi

a Sulmona ed Avezzano in provincia dell’Aquila e di Lanciano e Vasto in quella di Chieti.

Commentano in una nota congiunta i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa: “Ancora una volta, vengono sconfessate le critiche strumentali del centrosinistra. Così come avevamo ampiamente preannunciato, oggi è stata ufficialmente inserita all’interno del decreto-legge Giustizia la proroga fino al 1 gennaio 2027 dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto”.

“Un risultato importante, che conferma la determinazione del Governo Meloni e della maggioranza a tutela dei tribunali sub-provinciali. La proroga rappresenta un passaggio indispensabile al prosieguo dell’iter di approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa per il salvataggio definitivo dei tribunali abruzzesi, un obiettivo mai centrato dai governi a guida centrosinistra, nonostante anni di promesse e slogan”, concludono.

Per il presidente della Regione, Marco Marsilio: “Si conferma la serietà del Governo nazionale e di quello regionale e la capacità di mantenere gli impegni presi. Questa è l’ennesima dimostrazione che mette la parola fine a tante illazioni di chi, quando stava nelle stanze del Ministero della Giustizia, non solo non ha salvaguardato i tribunali ma ha anche deliberato la chiusura del carcere minorile che oggi abbiamo riaperto”.

Dichiara il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia: “La proroga ufficiale dei tribunali minori è la risposta più chiara e concreta alle polemiche infondate della sinistra. Dopo aver diffuso notizie false sugli emendamenti, sostenendo che fossero stati bocciati, oggi sono smentiti dai fatti: gli emendamenti sono stati espunti per ragioni di materia, non di merito, e la proroga come promesso arriva direttamente dal Governo, suggellando la volontà politica di tutelare i nostri presidi. Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano continueranno ad essere punti fermi della giustizia territoriale”.

“Non avevamo dubbi sull’esito, nonostante chi ha criticato e messo in discussione il nostro operato. Il nostro lavoro è fatto di impegno serio e determinato, non di propaganda. E oggi, ancora una volta, abbiamo dimostrato che la buona politica dà risposte, non polemiche”, conclude.