TRIBUNALI MINORI: VERRECCHIA (FDI), “BATTAGLIA VINTA PER TERRITORI, CONCRETEZZA SMENTISCE POLEMICHE”

L’AQUILA – “La proroga ufficiale dei tribunali minori è la risposta più chiara e concreta alle polemiche infondate della sinistra”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia.

“Dopo aver diffuso notizie false sugli emendamenti, sostenendo che fossero stati bocciati, oggi sono smentiti dai fatti: gli emendamenti sono stati espunti per ragioni di materia, non di merito, e la proroga come promesso arriva direttamente dal Governo, suggellando la volontà politica di tutelare i nostri presidi. Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano continueranno ad essere punti fermi della giustizia territoriale”.

“Non avevamo dubbi sull’esito, nonostante chi ha criticato e messo in discussione il nostro operato. Il nostro lavoro è fatto di impegno serio e determinato, non di propaganda. E oggi, ancora una volta, abbiamo dimostrato che la buona politica dà risposte, non polemiche”, conclude Verrecchia.