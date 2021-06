TRIBUNALI, PEZZOPANE: “ODG APPROVATO, CHIESTA PROROGA PER LANCIANO, VASTO, SULMONA E AVEZZANO”

L’AQUILA – “Continua l’impegno e la battaglia per la proroga dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Il voto di fiducia ha fatto decadere tutti gli emendamenti al decreto riaperture/Proroghe ma con la colleghe Crippa e Corneli (M5s) ho sottoscritto odg , che è stato accolto dal Governo”.

Lo scrive in una nota la deputata Pd Stefania Pezzopane: “Il contenuto dell’odg era il medesimo dell’emendamento, e chiede al governo la proroga fino al 2024. Ovviamente l’ordine del giorno chiede al governo di valutare la proroga ed il governo ha accolto la richiesta. È una apertura che ci consente di continuare a lavorare subito per la proroga al 2024 e quindi per una soluzione definitiva. Vedo ora due strade da percorrere nell’immediato , una con il decreto sostegni bis alla Camera e l’altra con il decreto Pa e giustizia al senato. Al Decreto sostegni bis ho presentato già nuovamente l’emendamento”.

“Lavorerò per sollecitare il ministro Cartabia e con tutti i parlamentari abruzzesi, insieme ai sindaci, agli ordini degli avvocati, alle categorie produttive, affinché in uno dei due decreti possa essere accolto l’emendamento per la proroga.”