TRIBUNALI REGIONALI, ROSSOMANDO IN ABRUZZO: “SOSTENIAMO EMENDAMENTO DI PROROGA”

L’AQUILA – “Sosteniamo l’emendamento che dispone la proroga dei tribunali abruzzesi per dare modo di esaminare proposte e soluzioni nel merito. In ogni caso, se servirà, saremo pronti a fare altre proposte”: lo ha detto Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile nazionale Giustizia del Partito Democratico, nel corso del viaggio organizzato dal Pd Abruzzo che l’ha portata in due giorni, il 22 e 23 luglio, a Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano per esaminare da vicino, con gli operatori della giustizia e gli amministratori, le ragioni della necessità di prorogare l’operatività dei quattro presidi regionali. L’emendamento a cui ha fatto riferimento Rossomando, che prorogherebbe fino al 2024 i quattro tribunali, in esame al Senato, è sostenuto trasversalmente da tutte le forze politiche.

“Questo viaggio – ha detto Rossomando – è servito per ascoltare le istanze e i dati concreti di questo territorio, direttamente dagli operatori e dagli amministratori. Ci sono aspetti sociali e di coesione territoriale che hanno un impatto importante, c’è una responsabilità dal punto di vista dei servizi e una questione di sbilanciamento geografico. C’è bisogno della proroga anche per tenere conto delle proposte evolutive che arrivano da questi territori”.

La vicepresidente del Senato si è soffermata anche sulla questione della carenza di organico che affligge il sistema giustizia nel nostro Paese, Abruzzo compreso, ricordando l’approvazione di importanti provvedimenti, tra cui quello sul reclutamento, che costituiranno da questo punto di vista una vera e propria inversione di tendenza.