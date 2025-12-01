TRIBUTI LOCALI L’AQUILA: OK IN CONSIGLIO A NUOVE DESTRAZIONI PER FAMIGLIE CON STUDENTI FUORI SEDE

L’AQUILA -“Per questa Amministrazione il tributo locale non è mai stato un semplice numero da inserire in bilancio” – dichiarano i consiglieri di maggioranza Alessandro Maccarone e Livio Vittorini. “Il tributo locale – proseguono – è, prima di tutto, un presidio di equità sociale, uno strumento che deve servire a riequilibrare le differenze, sostenere le famiglie, accompagnare chi si trova in situazioni di fragilità. È con questo spirito che abbiamo approvato in Consiglio le delibere IMU e TARI per il triennio 2026-28. E lo ribadiamo con forza: anche per quest’anno non è previsto alcun aumento dei tributi locali. Nessuno”.

“Al contrario, abbiamo scelto di confermare tutte le agevolazioni e le detrazioni sociali, continuando a sostenere in modo particolare i nuclei familiari numerosi, le famiglie con persone con disabilità, gli anziani soli, le giovani coppie e le attività economiche radicate nel territorio. Lo abbiamo fatto perché riteniamo che il tributo debba adattarsi alla realtà sociale della città e non il contrario. Se una famiglia è composta da molti membri e ha un reddito contenuto, è giusto che il Comune intervenga per alleggerire il peso della tariffa”.

“Una novità importante – precisa Maccarone – riguarda invece la TARI e le famiglie con figli che studiano in università fuori città, che non verranno considerati occupanti dell’immobile familiare, evitando così una doppia tassazione. Ma vogliamo fare un passo in più in sinergia con i colleghi di opposizione, ed in particolare con il consigliere Rotellini, ed estendere questa tutela anche a situazioni simili, perché non solo l’università comporta la necessità di spostarsi. Sempre più spesso anche gli studenti delle scuole superiori frequentano istituti in altri Comuni e vivono fuori casa per motivi di studio. Anche a queste famiglie daremo una risposta. Per questo l’agevolazione verrà ampliata anche a loro, riconoscendo un principio semplice: quando il tributo non rispecchia più la realtà, va adeguato per restare giusto”.

“A queste misure si aggiungono altri interventi che vanno nella direzione dell’equità e del buon senso. Penso – dichiara il Presidente della Commissione Bilancio Vittorini – all’aggiornamento del Ravvedimento Operoso, che riduce le sanzioni per chi vuole rimettersi in regola o alla possibilità, per chi chiede una rateizzazione superiore a 6.000 euro, di offrire uno strumento più flessibile, che può realmente aiutare i contribuenti in difficoltà”.

“C’è una visione che tiene insieme tutte queste scelte – concludono Maccarone Vittorini – un sistema tributario è giusto quando sostiene, non quando pesa.

Per questo abbiamo scelto di non aumentare nessun tributo locale, di confermare tutte le agevolazioni esistenti e di ampliare quelle dedicate agli studenti e alle loro famiglie. È un impegno di responsabilità verso la nostra comunità, un modo per dire che il bilancio non è fine a se stesso, ma uno strumento per far crescere la città e non lasciarla sola. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’idea che un Comune moderno deve unire solidità finanziaria, visione sociale e attenzione concreta alle persone».