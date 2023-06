TRIBUTO ALLA FIGURA DI CELESTINO V: TAVOLA ROTONDA IL 20 GIUGNO ALL’AQUILA CON PETROCCHI E ANTONINI

L’AQUILA – Prende spunto dalla guida storico artistica del Nunzio Apostolico Orlando Antonini, narrante la bellezza di “Santa Maria di Collemaggio – Tempio del Perdono” (One Group Edizioni), la tavola rotonda che si terrà all’Aquila, al Palazzetto dei Nobili, il 20 giugno alle ore 18:00.

Un tributo alla figura di Celestino V come promotore di arte e di artisti. Un aspetto del Santo che si ritrova nella sua grande opera della Basilica, da Lui scelta sia come sede della sua incoronazione pontificia e sia come luogo della Perdonanza, primo Giubileo della storia della Cristianità, proclamato all’atto dell’incoronazione e istituito la Bolla del 29 settembre 1294. Da allora, ogni anno all’Aquila si celebra, dal vespro del 28 agosto a quello del 29, la Perdonanza Celestiniana.

Ad aprire la tavola rotonda sarà il Cardinale Arcivescovo Metropolita dall’Aquila, Giuseppe Petrocchi, con un intervento di approfondimento sui valori portanti della bellezza della Basilica che si ritrovano ampiamente descritti nell’opera di Antonini che, in quanto da insigne studioso di architettura religiosa della città, traccia le complesse vicende della sua evoluzione costruttiva di ben otto secoli. Con particolari e dati aggiornati ad oggi, e con la meticolosità dello studioso, di fatto nella sua pubblicazione tratta temi architettonici, artistici, storici e del sacro edificio fino ad oggi.

Sarà poi lo stesso Nunzio, mons. Orlando Antonini, a mettere in evidenza un altro tratto della grandiosa personalità di Celestino come cultore di quell’arte e di quella bellezza che risplendono nella maestosa Basilica di Collemaggio per mano degli artisti di quel tempo che, chiamati a realizzare il sacro edificio, videro così riconosciuta e valorizzata la loro arte… Altri interventi andranno a diversificare e a caratterizzare l’incontro con i loro contenuti: Barbara Frale, storica e Paleografa presso l’Archivio Apostolico Vaticano, Stefania di Carlo, docente di Storia Antica e Medioevale presso l’ISSR “Fides et Ratio” dell’Aquila, Francesca Pompa, presidente One Group Edizioni della One Group Marketing e Comunicazione. Moderatore dell’incontro il giornalista Giustino Parisse.