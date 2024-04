TRIBUTO COPPA PESCARA TURISTICA: UN ITINERARIO SPORTIVO PER GLI APPASSIONATI DELLE FERRARI

PESCARA – Walter Tirimacco, Delegato per l’Abruzzo del Club Ferrari Passione Rossa, in occasione del centenario della vittoria di Enzo Ferrari sul Circuito di Pescara, già Coppa Acerbo (1924-2024), propone il “Tributo Coppa Pescara Turistica”. Un itinerario che, dal triangolo del circuito storico che abbraccia i comuni di Pescara, Spoltore, Cappelle sul Tavo e Montesilvano, passando per Loreto Aprutino, Penne Rigopiano, Fonte Vetica raggiungerà Campo Imperatore (L’Aquila) a 2.200mt con sullo sfondo il Corno Grande del Gran Sasso e farà tappa nel bellissimo borgo di Santo Stefano di Sessanio. “

“E’ un sogno che avevamo bel cassetto da diversi anni – sono le parole di Walter Tirimacco – promuovere per gli appassionati delle auto da Gran Turismo un itinerario che mettesse insieme aspetti storici- sportivi e le bellezze del nostro territorio. La visibilità internazionale mediatica che ha il brand Ferrari sarà sicuramente un volàno importantissimo per i paesaggi unici che offre il nostro Abruzzo. In poco più di un’ora di viaggio si passa dalle spiagge del mar adriatico alle cime imbiancate del Gran Sasso passando per lo scenario unico al mondo di Campo Imperatore”.

” Per la realizzazione di questo ardito progetto ringraziamo le amministrazioni che ci hanno supportato: il Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri, l’Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, il Sindaco Carlo Masci e l’Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, che fin dall’inizio ha fortemente sostenuto il progetto e il sindaco di Santo Stefano di Sessanio (AQ) Fabio Santavicchia.

Si ringraziano, inoltre, le Associazioni Oldmotors Club d’Abruzzo, presieduto da Fabio Di Pasquale e il Ferrari Club Passione Rossa presieduto da 5 world record Fabio Barone e infine, ma non per ultimo, tutti i Soci di Passione Rossa che affronteranno acqua neve e gelo pur per portare avanti l’evento. Il Comitato Organizzatore