TRIGNINA, AMMINISTRATORI AL MIT. BOCCHINO: “SALVINI DIMOSTRA DI VOLER BENE ALL’ABRUZZO”

ROMA – Incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini con una delegazione di sindaci molisani e abruzzesi, alla presenza dei vertici Anas.

È stata l’occasione, si legge in una nota del Mit, per fare il punto della situazione delle infrastrutture e dei collegamenti del territorio.

In particolare, “è stato affrontato il nodo della Strada Statale 650 Trignina che collega la costa adriatica all’altezza del Comune di San Salvo con l’interno fino a Isernia. È la principale arteria che corre tra l’Adriatico e il Tirreno, preziosa anche per il traffico pesante”.

“Purtroppo si segnala una elevata incidentalità, con l’esigenza sollevata dagli amministratori locali di messa in sicurezza (con particolare riguardo agli svincoli) e l’obiettivo del raddoppio del tratto tra San Salvo e Trivento”.

Anas ha sottolineato lavori per 100 milioni di euro, di cui 21 per nuovi cantieri e oltre 30 per manutenzioni.

“È stato un incontro molto proficuo per il nostro territorio, in particolare per il futuro di questa arteria fondamentale. In tal senso ringiaziamo il vicepremier, e nostro segretario nazionale, Matteo Salvini che ancora una volta dimostra di voler bene all’Abruzzo e di tenere fede al principio che caratterizza la Lega il partito del fare”, commenta il consigliere regionale, nonché portavoce della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino, presente all’incontro.

Hanno partecipato, tra gli altri: Pasquale Corallo, sindaco di Trivento; Giovanni Galli, sindaco di Salcito; Angelo Minini, sindaco di Roccavivara; Sergio Sammartino, sindaco di Montemitro; Corrado Zara, sindaco di San Felice del Molise; Giacomo Matassa, sindaco di Mafalda; Simona Contucci, sindaco di Montenero di Bisaccia; Roberto Di Pardo, sindaco di Petacciato; Eugenio Spadano, vice sindaco Comune di San Salvo; Carlo Moro, vice sindaco di Lentella; Lino Giangiacomo, sindaco di Fresagrandinara; Giovanni Giammichele, vice sindaco di Dogliola; Ernano Marcovecchio, Comune di Tufillo; Walter Di Laudo, Comune di Celenza sul Trigno; Luigi Frangione, Roberto Frangione; Giovanna Maria Maturo; per il Comune di San Giovanni Lipioni; Luciano Piluso, sindaco di Schiavi d’Abruzzo.

Nella delegazione Anas era presente anche l’amministrazione delegato Aldo Isi, per il Mit anche il consigliere giuridico del ministro Michele Marone.