TRIGNINA: BOCCHINO, “MIT E ANAS AL LAVORO PER ACCELERARE TEMPI E GARANTIRE SICUREZZA E SVILUPPO”

ROMA – “Quello di oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato un altro passaggio importante per il futuro della Trignina. MIT e Anas stanno lavorando per superare i rallentamenti burocratici e arrivare quanto prima all’avvio degli interventi”.

Così, in una nota, Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega, presente al secondo incontro del tavolo tecnico permanente dedicato al potenziamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 650 “Trignina”.

“Il Ministero, che continua a dimostrare grande attenzione, – prosegue Bocchino – ha confermato la piena volontà di garantire lavori di messa in sicurezza, potenziamento e maggiore manutenzione di un’arteria strategica, che collega l’Adriatico al Tirreno. Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e lo sviluppo dei territori. Durante l’incontro è stato illustrato il documento tecnico redatto da Uniontrasporti, che evidenzia il ruolo cruciale della Trignina nella rete est-ovest del Paese”.

“Migliorare quest’asse – sottolinea – significa rafforzare la competitività e garantire sicurezza per oltre 320 mila imprese operative tra Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. All’interno del contratto di programma con Anas sono previsti, ricordo, inoltre 190 milioni di euro specificamente destinati alla SS 650. Stiamo procedendo nella direzione giusta”.

“L’obiettivo comune – conclude – è uno solo: accelerare i tempi e garantire infrastrutture sicure ed efficienti al servizio dei cittadini e dei nostri territori”.