TRIGNINA: SIGISMONDI E DELLA PORTA (FDI), “DA GOVERNO RISPOSTE CONCRETE PER SICUREZZA TERRITORIO”

ROMA – “Siamo fiduciosi che finalmente possano arrivare risposte concrete ai cittadini e alle imprese, garantendo una strada sicura e strategica per il collegamento tra la costa adriatica e quella tirrenica, capace anche di aumentare la competitività del territorio”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i senatori abruzzese e molisano di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Costanzo Della Porta, a margine del tavolo tecnico dedicato alla messa in sicurezza e al potenziamento della Strada Statale Trignina, convocato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al quale era presente una delegazione di sindaci del territorio, i rappresentanti delle Camere di Commercio e gli assessori delle Regioni Abruzzo e Molise.

“Il tavolo – spiegano gli esponenti di FdI – ha offerto l’opportunità di un confronto approfondito con i vertici Anas e di un’analisi dettagliata degli studi finora realizzati sul tracciato. Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro, che ha confermato la concretezza e l’attenzione con cui il Governo sta affrontando la nota problematica legata alla sicurezza della Trignina. Anas ha, inoltre, illustrato nel dettaglio gli interventi programmati per la messa in sicurezza dell’arteria”.

“Rispetto al passato, quando abbiamo assistito a numerosi annunci rimasti senza seguito, nel giro di poche settimane questo è già il secondo incontro che si svolge al ministero dei Trasporti, dopo quello con il sottosegretario Antonio Iannone“.