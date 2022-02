TRIVELLE IN ABRUZZO: FINA, “NO A DECISIONI AVVENTATE, TUTELARE AMBIENTE”

CHIETI – “La scelta di aumentare la quota di gas prodotto a livello nazionale non deve diventare il cavallo di Troia per decisioni avventate e devastazioni ambientali. Sulle nuove trivellazioni in mare occorrerà una discussione attenta, che non potrà prescindere dai territori”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Per Fina “il principio riguarda naturalmente anche l’Abruzzo, coinvolto in prima linea negli anni scorsi nel dibattito e nel confronto, da posizioni molte decise, sull’opportunità di potenziare le trivellazioni. Quella sensibilità e la convinzione del valore della tutela dell’ambiente e del paesaggio sono intatte”.