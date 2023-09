“TROFEO CITTÀ DI L’AQUILA” DI FUTSAL, VINCE LA NAZIONALE DELLO ZAMBIA

L’AQUILA – Si conclude oggi l’evento “Sport e integrazione-Trofeo Internazionale di futsal” iniziato il 19 settembre con l’amichevole tra la Nazionale dello Zambia e il Sulmona Futsal Asd.

Presso gli impianti sportivi di Centi Colella, dopo i saluti del presidente provinciale Csi L’Aquila Luca Tarquini, onorato di ospitare il generale Chibuye N. Chitambo, addetto alla difesa e sicurezza, e Kayoya Masuhwa, primo segretario e responsabile per l’agricoltura dell’Ambasciata dello Zambia, sono scesi in campo i ragazzi della Nazionale Zambia, del Futsal Celano, del Cus L’Aquila e dell’Asd Bruno Compagno Sivel C5 di Avezzano per disputare un quadrangolare.

Ha vinto il “Trofeo Città di L’Aquila” la Nazionale di Futsal dello Zambia che si è imposta nella finale per 3 a 0 contro il Futsal Celano.

Nella finale per il terzo e quarto posto ha vinto per 4 a 3 la squadra Bruno Compagno Sivel Asd di Avezzano, in rimonta dopo una partita molto equilibrata contro il Cus L’Aquila.

Sono stati premiati come miglior portiere Jackson Chitunou e come miglior giocatore James Mwila.

Una settimana ricca di eventi per i ragazzi della Nazionale Zambia tra lo stage col loro commissario tecnico Andrea Cristoforetti, il seminario “Stili di vita ed esperienze a confronto” al quale hanno partecipato oltre 100 bambini dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Mazzini”, due partite amichevoli col Sulmona Futsal Asd e con l’Academy Futsal Pescara e infine il quadrangolare.