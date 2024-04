TROFEO ENI L’AQUILA CUP DI PALLAOVALE: MANIFESTAZIONE IL 6 E 7 APRILE AL CENTI COLELLA

L’AQUILA – Si svolgerà sabato 6 e domenica 7 aprile la quarta edizione del Torneo Eni L’Aquila Cup, la manifestazione nazionale dedicata ai giovanissimi atleti della palla ovale.

La due giorni di rugby che, nel quindicesimo anniversario del sisma che colpì la città nel 2009 porterà a L’Aquila circa mille atleti tra i 7 e i 14 anni, avrà inizio sabato con le formazioni under 14: 12 squadre, provenienti dalle più importanti piazze italiane del rugby, si contenderanno il trofeo San Massimo Challenge.

Gli incontri si disputeranno sui campi di Centi Colella (per gentile concessione della Polisportiva L’Aquila Rugby) e Piazza d’Armi, mentre la finale si giocherà sullo storico prato del Tommaso Fattori, prima dell’incontro internazionale under 19 Italia – Inghilterra. Domenica sarà la volta del mini rugby: fin dal mattino i campi di Piazza d’Armi e del Tommaso Fattori vedranno la partecipazione di 36 squadre appartenenti alle categorie under 8, 10 e 12.

“Saranno due giorni importanti di rugby ed amicizia: ringrazio le società partecipanti che hanno accolto il nostro invito, le bambine, i bambini ed i ragazzi che con il loro entusiasmo animeranno i tornei; il nostro staff, i genitori ed i volontari che con la loro presenza preziosa e costante consentono lo svolgimento della due giorni ovale. Voglio rivolgere un ringraziamento sentito alla Polisportiva L’Aquila Rugby e alla Rugby L’Aquila per averci messo a disposizione i loro impianti e le loro risorse umane contribuendo così ad una migliore riuscita della manifestazione, grazie” – ha dichiarato la dottoressa Federica Aielli, presidente della Rugby Experience School.